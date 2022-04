x x

SARONNO – Il problema è così noto e annoso che spesso senza non essere nemmeno più tale. Il riferimento va alla sosta selvaggia in via Trento l’arteria alle porte della Cassina Ferrara che soprattutto nel fine settimane e in serata viene conquistata dalle auto.

Decine gli automobilisti che incuranti del divieto di sosta della conformazione della via che non la rende adatta a gestire tutti quei mezzi parcheggiati e delle esigenze dei residenti lasciano ala propria vettura dopo qualche giro a vuoto nel quartiere.

I saronnesi che vivono nell’arteria hanno segnalato la situazione in diverse circostanze sia agli agenti quando li incrociano per strada, sia al comando di polizia locale sia all’ufficio tecnico in Municipio. “Abbiamo inviato molteplici segnalazioni tramite Municipium – precisa un saronnese in una missiva alla nostra testata spiegando di aver utilizzato anche l’apposita app comunale – sono state prese in carico e chiuse ma non si è visto nessuno. Nessun intervento e nessuna soluzioni. Via Trento continua ad essere preda dei parcheggi selvaggi dal mercoledì al venerdì dalle 17 in poi”.

