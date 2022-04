x x

SARONNO – I sottopassaggi hanno retto all’impatto del mix di acqua e grandine e non si sono registrati incidenti o danni legati al temporale con la grandine che ieri sera, venerdì primo aprile, si è abbattuto poco dopo le 18 sulla città degli amaretti e tutto il suo comprensorio.

Dopo che i primi chicchi hanno iniziato a cadere su strade, balconi, giardini e marciapiedi sono stati molti i saronnesi che hanno preso smartphone e macchine fotografiche per immortalare l’insolito evento atmosferico, difficilmente ipotizzabile nella bella mattinata di sole di ieri, che è durato con fasi alterne una mezz’ora.

QUI IL PRIMO ARTICOLO SULL’EVENTO

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn