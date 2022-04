Basket Coppa Lombardia, stasera Saronno-Lissone per andare in finale

SARONNO – Dopo la vittoria di settimana scorsa nel turno precedente con Gallarate, l’Az Robur Saronno torna in campo questa sera alle 21 al Palaronchi di via Colombo per la semifinale di Coppa Lombardia contro Apl Lissone. Chi vince va ad Adro per la finalissima della nuova competizione regionale.

L’accesso del pubblico è consento, nel rispetto delle norme anti-covid. Per i saronnesi l’occasione dunque di giungere all’atto conclusivo di questa manifestazione dedicata alla pallacanestro regionale nella quale sinora i biancazzurri del presidente Ezio Vaghi non hanno davvero perso un colpo.

(foto archivio: precedente incontro dell’Az Saronno Robur al palasport del centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo)

