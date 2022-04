x x

GERENZANO – Cade della bicicletta e finisce all’ospedale: la disavventura è capitata oggi di prima mattina ad un ragazzo di 27 anni che stava percorrendo il tratto locale dell’ex statale Varesina, via Clerici. L’incidente si è verificato alla grande rotatoria che si trova proprio al confine con Saronno, nella zona dei centri commerciali e dove inizia via Lazzaroni.

Sul posto per prestare i primi soccorsi al ferito è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese, ed è arrivata una ambulanza della Croce rossa di Saronno. Con l’autolettiga il ciclista è stato quindi trasportato all’ospedale saronnese di piazza Borella, ha riportato alcune contusioni ma le sue condizioni non sono apparse particolarmente preoccupanti.

I militari dell’Arma hanno deviato il traffico per fare in modo che i soccorsi avvenissero in sicurezza e quindi hanno compiuto i rilievi dell’incidente stradale.

(foto archivio: pattuglia dei carabinieri lungo il tratto gerenzanese dell’ex statale Varesina)

05042022