x x

ORIGGIO / GERENZANO – Oggi alle 17.50 tamponamento lungo l’ex statale Varesina alla periferia di Gerenzano, alla rotonda che si trova proprio al confine con Saronno: nello scontro fra due automobili una ragazza dfi 27 anni ha avuto bisogno di cure mediche ed è stata soccorsa da una ambulanza della Croce rossa saronnese e trasportata all’ospedale di Saronno per essere medicata, non ha riportato gravi lesioni. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del sinistro, al fine di chiarire con precisione la dinamica e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

Alle 14 di oggi nel tratto fra Lainate e lo svincolo fra le autostrade A8 ed A9 ad Origgio, in direzione Varese, si è registrata una caduta dalla motocicletta: un ragazzo di 21 anni ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato soccorso direttamente sul posto dall’equipaggio di una ambulanza subito accorsa, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

09042022