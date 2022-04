x x

SARONNO – Sono diverse le chiamate arrivate al comando di polizia locale di piazza Repubblica da parte di residenti nei diversi quartieri saronnesi per strade invase dalle recinzioni da cantiere.

Il forte vento che da stamattina, sabato 9 aprile, spazza l’intero comprensorio ha rovesciato le cesate di diversi cantieri. In molti casi la recinzione rossa di plastica ha creato una sorta di effetto vela che fatto cadere sotto i colpi delle folate più forte le recinzioni occupando la carreggiata.

Fortunatamente nessuna auto è stata colpita e la polizia locale ha provveduto a rimettere a posto le recizione a partire da quelle in via Amendola dove si è registrato il problema maggiore. I vigili erano già intervenuti in mattinata in viale Prealpi per una segnalazione luminosa d’attraversamento strappata dal cartello sempre dal vento.

