GERENZANO – “Con l’Ingresso di Gesù in Gerusalemme è iniziata anche da noi a Gerenzano, domenica, la Settimana autentica. Viviamo con intensità questi giorni di grazia: i più importanti dell’anno per la nostra vita di fede. Diamo anche il benvenuto a padre Adrian, sacerdote gesuita congolese e docente di filosofia alla Pontificia Università Gregoriana, che ci aiuterà in questi giorni specialmente nel Sacramento della Riconciliazione. Gesù ci aspetta tutti: non lasciamo cadere il suo invito a fare Pasqua”: questo il messaggio dall’oratorio San Filippo Neri.

Domenica la processione e la messa nella chiesa parrocchiale di piazza De Gasperi dove ieri sera si è anche tenuta una celebrazione religiosa dedicata ai defunti.

(foto: alcuni momenti della processione domenicale a Gerenzano)

12042022