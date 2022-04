x x

COGLIATE – Dalle scuole alle strutture sportivo, tante opere a Coglate. A fare il punto è il sindaco Andrea Basilico. “E’ stata conclusa la posa del tappeto anti-trauma sotto la palestra all’aperto che si trova nel parco e sono state realizzate le linee mancanti sul campo da basket”.

Prosegue il primo cittadino: “Sempre in questo periodo sono stati conclusi i lavori per il totale rifacimento dei bagni delle nostre scuole medie, ora sono a norma e perfettamente funzionanti, oltre che molto belli!”

Prosegue quindi l’impegno dell’Amministrazione civica cogliatese per realizzare tutti gli interventi che rientrano nel piano delle opere pubbliche.

(foto: tappeto anti-trauma alla palestra nel parco di Cogliate, e sistemazione campo di basket)

