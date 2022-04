x x

SARONNO – Continua la mobilitazione cittadina, coordinata dall’Amministrazione comunale e da diverse realtà del territorio, per l’accoglienza dei profughi ucraini, per lo più donne e bambini, in città.

Ad oggi, a Saronno sono stati registrati 230 arrivi e, per loro, si sono rese disponibili 30 famiglie ospitanti (oltre a quelle di parenti e amici diretti) ed una rete cittadina che lavora per coordinare la loro permanenza: dai tamponi ai vaccini, dalla raccolta di viveri a quella di medicinali e vestiario, dall’accoglienza nelle scuole a quella nel tessuto associativo e sportivo.

Non si è fatto attendere il ringraziamento di chi stiamo ospitando: il sindaco Augusto Airoldi ha, infatti, ricevuto nei giorni scorsi questa lettera firmata che vuole condividere con tutti i saronnesi.

“Egregio signor sindaco,

siamo una famiglia ucraina arrivata a Saronno l’11 marzo, accolta con fraterna amicizia.

Desidero, tramite Lei, ringraziare i saronnesi e gli italiani tutti per la generosità dimostrata in questa drammatica circostanza.

Alcuni giorni fa abbiamo trovato una sistemazione stabile ed è anche nata la nostra seconda bimba.

Saremo sempre grati a Saronno per tutto quanto fatto!

Un caro saluto“

