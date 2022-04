x x

SARONNO – Tra le attività portate avanti dall’Avi (Associazione Italiana Velocipedi) il concorso d’Eleganza per velocipedi è senz’altro una delle più interessanti, perché permette di esporre al pubblico esemplari di grande valore – precedenti al 1940 – e di coinvolgere le città interessate, come in passato Bolzano e Verona, in una giornata dall’alto livello qualitativo.

La fortunata sede dell’edizione lombarda del Concorso, quest’anno, sarà Saronno, che lo scorso ottobre aveva già ospitato – sempre nel giardino di Villa Gianetti, in pieno centro – la mostra “Le bici di una volta”, alla quale avevano partecipato diversi collezionisti lombardi.

Scelta della quale Alessandro Galli, saronnese e direttore di Biciclette d’Epoca, è molto soddisfatto: «Mi fa molto piacere che una realtà importante come AVI abbia scelto Saronno per il proprio concorso d’eleganza, un appuntamento che permetterà senz’altro di far apprezzare velocipedi di grande livello e di portare avanti una rigorosa cultura della bicicletta, che è la mission comune di AVI e Biciclette d’Epoca. Penso che sia una bellissima occasione per tanti appassionati lombardi per apprezzare veicoli unici, perfettamente conservati, e la facilità con cui Saronno è raggiungibile da Milano e in generale da tutta la Lombardia è in questo senso un valore».

Il passaggio di Avi nella città dell’Amaretto non sarà meramente espositivo ma avrà anche dei momenti in cui i partecipanti al concorso usciranno dal cortile di Villa Gianetti. Si partirà con gli accrediti e una prima esposizione la mattina, dalle 9.30 circa, a cui seguirà una visita fino al museo dell’Industria e del Lavoro Saronnesi (Mils), in cui gli espositori potranno ammirare macchine e macchinari delle grandi aziende cittadine, come l’Isotta Fraschini e la Breda.

Dopo pranzo, a partire dalle 15.30 circa, ci sarà una “Gran Parata” per le vie del centro, a cui seguirà l’assegnazione dei premi, sempre in Villa Gianetti. I vincitori saranno ammessi di diritto al Concorso Nazionale di Eleganza per Velocipedi al Parco Sigurtà di Valeggio sul Mincio.

15042022

