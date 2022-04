x x

SARONNO – “Ma perchè il Comune non pulisce?” Se lo chiedono ormai da settimane i tifosi, e l’altra sera si è incassata l’ennesima figuraccia, allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi. E’ la centro sportivo comunale dove, quando le condizioni di campo e struttura lo consentono, disputa gli incontri casalinghi il Fbc Saronno nel campionato di Promozione. E dove ormai da mesi il pubblico si trova una tribuna con seggioli non sporchi, sporchissimi. E’ evidente che non siano stati puliti da tantissimo tempo, sono pieni di polvere e terra, in alcuni stanno addirittura crescendo le erbacce. E’ la gradinata coperta centrale, dove i muri già si sgretolano malgrado si stata ristruttura da solo un paio di anni.

Mentre i sedili, basterebbe pulirli, come succede in tutti gli stadi prima delle partite. Ma non a Saronno. Un pessimo biglietto da visita per la città, l’altra sera per Fbc Saronno-Solese condiviso anche con i tifosi ospiti, arrabbiatissimi perchè, dopo aver pagato l’ingresso, si sono trovati ad assistere alla gara in piedi, perchè sedersi avrebbe significato ritrovarsi i pantoloni completamente sporchi.

Il tutto unito ad un sistema di illuninazione che crea solo penombra, per Saronno-Solese (1-2) è stato impossibile scorgere con chiarezza i numeri dei giocatori in campo.

15042022