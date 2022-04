x x

SARONNO – Il sindaco Augusto Airoldi non ha voluto mancare ieri mattina alla conferenza stampa organizzata per l’anno di attività dell’hub vaccinale allestito nell’ex scuola Pizzigoni in via Parini.

L’incontro è stato l’occasione per il responsabile di Medici Insubria Emanuele Monti di fornire tutti i dati sull’attività dell’hub dalle 152.522 vaccinazioni eseguite in 12 mesi al fatto che solo 31.961 utenti, ossia il 21%, fosse residente in città che testimonia come l’hub vaccinale saronnese sia stato un punto di riferimento anche per comuni limitrofi ma in altre province da Solaro a Nerviano, da Lentate sul Seveso a Mozzate.

A commentare i dati anche il primo cittadino che, come fatto al galà realizzato il settembre scorso e in occasione del questionario somministrato ai medici di famiglia, ha iniziato con un plauso per il grande impegno e la grande professionalità di tutte le persone coinvolte.

“Sono dati – ha sottolineato Airoldi – che dimostrano la strategicità della collaborazione tra medicina del territorio organizzata (ossia Medici Insubria) e l’Amministrazione. Insomma quando si collabora per la comunità lo si fa e si ottengono degli ottimi risultati. Di questi traguardi dovrebbe tenere conto anche Regione anche in considerazione dell’organizzazione delle case di comunità”.

Il sindaco conclude poi con un accenno al tema dei costi: “Un grazie a chi ha lavorato, a partire dai tecnici comunali per concretizzare l’hub in poche settimane e che ha continuato a lavorare per renderlo accessibile e fruibile in tutte le stagioni col caldo d’estate e col freddo d’inverno. Non dispiacerebbe ovviamente se regione Lombardia collaborasse anche sul fronte dei costi che, per una struttura di questo tipo, sono importanti. Partiamo ovviamente dall’uso gratuito dell’edificio ma per farla funzionare servono fondi importanti che al momento sono a carico della città di Saronno. Visto che ora la situazione emergenziale si è conclusa ci piacerebbe che su questo fronte ci fosse una collaborazione anche di Regione Lombardia”.

