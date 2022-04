x x

TRADATE – Non è in pericolo di vita, anche se il personale sanitario intervenuto sul posto ha inizialmente temuto il pezzo, il giovane rimasto ferito ieri sera in via Albisetti Dolingo. Per chiarire quanto sia accaduto con precisione sono ora al lavoro i carabinieri della tenenza di Tradate parte della compagnia di Saronno.

Partiamo dalle certezze ossia dalla chiamata poco prima delle 23 al numero unico delle emergenze per un ferito in mezzo alla strada. Arrivati sul posto due mezzi di soccorso hanno trovato un giovane con una ferita al fianco provocata da un coltello. Gli sono state prestate le prime cure ed è stato trasferito all’ospedale cittadino dove l’hanno raggiunto i militari per ascoltare la sua ricostruzione dell’accaduto ed ogni elementi utile per risalire all’aggressore che si è dileguato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

—-

