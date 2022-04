x x

SARONNO – Tantissimi fedeli si sono radunati stasera a Saronno per la via crucis che, superate le fasi più critiche dell’emergenza coronavirus, è quest’anno ritornata in “presenza”. Partenza alle 21 dal Santuario della Beata vergine dei miracoli con il prevosto, monsignor Claudio Galimberti ed i sacerdoti saronnesi, e arrivi passando dal sottopasso di via I maggio e da corso Italia, nella centralissima piazza Libertà con rito religioso infine alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo.

(foto: alcuni momenti della via crucis di oggi a Saronno con partenza dal Santuario della Beata vergine dei miracoli ed arrivo nel centro storico alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo)

