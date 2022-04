x x

BUENOS AIRES – “È stato un onore per me intervenire all’Università di Buenos Aires, alla facoltà di Scienze politiche, e condividere con ragazzi e professori una riflessione sulle sfide che riguardano la comunità internazionale e che richiedono prima di tutto un dibattito collettivo. Economia circolare e sostenibilità, cambiamento climatico, transizione energetica, sono alcuni dei punti che ho trattato”. Così la parlamentare del Varesotto, Maria Chiara Gadda, in questi giorni in Argentina con una delegazione di Italia viva per incontri istituzionali e con rappresentanti della comunità italiana.

È molto bello percepire che questi temi sono ormai nel vocabolario di una nuova generazione che sicuramente potrà portare un cambio di passo a livello globale. La politica oggi deve sapere cogliere le paure dei cittadini, ma soprattutto interpretare i loro bisogni ed i sogni. Lo sguardo fresco e positivo di questi ragazzi mi ha confermato che è proprio questa l’aspettativa. In 37 anni dalla fondazione della facoltà, siamo stati la prima delegazione parlamentare a intervenire, e fa un certo effetto.

