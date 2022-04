x x

SARONNO – Su Facebook gli auguri di Pasqua, ed un momento di riflessione da parte del sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, e della sua vice Laura Succi. La Pasqua, ha ricordato Airoldi, “ci raggiunge quest’anno in un momento difficile e drammatico: mentre stiamo per uscire dalla pandemia che ha condizionato pesantemente le nostre vite, la guerra è tornata a divampare in Europa con tutti i suoi drammi, lutti e disastri. Nonostante ciò la Pasqua rimane per credenti e non credenti un momento di rinascita e speranza”.

Ha proseguito il primo cittadino: “Saronno anche stavolta non si è tirata indietro, sta accogliendo tanti profughi ucraini e si è confermata aperta e solidale, con le sue associazioni, i suoi cittadini e la sua amministrazione”.

