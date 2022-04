x x

GERENZANO – La Nazionale Italiana Crazy for Football, con il Patrocinio del Comune di Gerenzano e di Rai Per il Sociale, organizzato da European Culture and Sport Organization – ECOS, con il supporto di ASD Gerenzanese Calcio, Ardea Onlus, PA Sport Parco Aironi, Gruppo Finisterre, organizza una giornata all’insegna dello sport, con sedute di allenamento e mini partite condotte dallo staff tecnico della Nazionale.

L’evento si terrà sabato 23 aprile dalle 10 al Centro Sportivo “Enzo Bearzot” di via Inglesina, 41. Alle 16 quadrangolare di calcio a cinque tra: Nazionale Italiana Crazy for Football, Play2Give, Global Sport Lario e Rappresentativa Finisterre.

Asd Crazy for Football è un progetto di promozione dello Sport per la salute mentale. Per informazioni contattare Ezia Moroni +39 339 3126695.

