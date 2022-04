Commercio, D’Amato annuncia il nuovo presidente della commissione

SARONNO – A latere della conferenza stampa di presentazione del nuovo ufficiale della polizia locale l’assessore al Commercio Mimmo D’Amato ha presentato il nuovo presidente della commissione commercio.

“Recentemente abbiamo ripristinato commissione Commercio dopo le dimissioni del presidente uscente – ha esordito l’esponente della giunta – votato dalla maggioranza, come prevede il regolamento, è stato nominato Mauro Ceriani“.

In quota Saronno Civica lista Airoldi “Ceriani – ha spiegato D’Amato – ha un’ottima esperienza e competenza in materia. E’ molto vicino alla categoria dei commercianti anche perchè sia personalmente sia con la sua famiglia si è occupato di quest’attività”.

“L’obiettivo – ha concluso D’Amato – è mettersi subito all’opera. Inizieremo con un passaggio conoscitivo con Duc, Ascom e Confcommercio per poi metterci all’opera sugli eventi preestivi, estivi e natalizi che vanno fatti in perfetta sintonia”.

Altri temi sul piatto quelli dei dehors e dei bandi “che ci permetteranno di aggredire fondi da dedicare alle attività commerciali”.

E per gli eventi natalizi l’anticipazione del sindaco Augusto Airoldi: “Quest’anno riusciremo a concretizzare la collaborazione con L’Accademia e con i suoi studenti attivata grazie al protocollo firmato dall’Amministrazione comunale“.

