x x

SARONNO – Due incidenti stradali, ai due capi della città ma ad una distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, nella mattinata saronnese. Primo episodio oggi alle 9.32 alla rotonda fra via Varese e via I maggio, una delle intersezioni più trafficate di Saronno e dove una motociclista di 26 anni è caduta dal proprio mezzo. E’ stata soccorsa dai passanti e poi da una ambulanza della Croce rossa di Saronno ed è stata trasporta all’ospedale cittadino di piazza Borella per essere medicata di comunque lievi contusioni.

Altra chiamata alla Cri alle 9.40 per un tamponamento fra due automobili, avvenuto in via Miola all’incrocio con via Frua: è rimasta lievemente contusa una donna di 42 anni, anche lei è stata trasporta in ospedale per essere medicata. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della locale Compagnia per i rilievi del sinistro, ricostruire l’accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

(foto archivio)

20042022