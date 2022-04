x x

SARONNO – Su paolozerbi.com, il sito specializzato nel calcio dilettantistico diretto dal giornalista saronnese Paolo Zerbi va in scena stasera la “champions” dei dilettanti, ovvero l’incontro di Fenix trophy, la nuova manifestazione che mette a confronto le formazioni dilettantistiche del vecchio continente.

Dalle 20.30 sul canale Facebook PaoloZerbi.com la diretta della partita dall’Arena di Milano, si affrontano i locali del Brera calcio ed i polacchi del Aks Zly. “E vi racconteremo, tra oggi e domani, tutto il contorno dell’evento che si svolgerà stasera all’Arena civica” annuncia Zerbi.

(foto grande: Brera, in neroverde, in azione di gioco; foto piccola: il giornalista saronnese Paolo Zerbi)

