CARONNO PERTUSELLA – Mendicante molesto in piazza Pertini, dove c’è anche la stazione ferroviaria di Caronno Pertusella; sul posto sono accorsi i carabinieri che lo hanno identificato ed allontanato. Il movimentato episodio si è verificato l’altro giorno. Il ragazzo, un trentenne straniero, ha iniziato ad importunare i passanti, con insistenti richieste di denaro o cibo. E lo ha fatto in modo davvero molto brusco, tanto da spaventare alcune persone, che hanno avvisato le forze dell’ordine. E’ subito arrivata una pattuglia, il giovane è stato dunque invitato ad andarsene e sembrava l’avesse fatto, ma in trealtà si era solo spostato di qualche decine di metri, all’interno della limitrofa stazione. I carabinieri sono tornati e lo hanno di nuovo raggiunto, ed a quel punto l’immigrato ha deciso di “cambiare aria” definitivamente.

Nei confronti del ragazzo non sono stati presi provvedimenti specifici ma la sua posizione è al vaglio.

(foto archivio: carabinieri alla stazione ferroviaria di Caronno Pertusella)

26042022