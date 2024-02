ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Con un incontro dal titolo “Malattie dell’apparato digerente: prevenzione, cura e accertamenti”, avrà luogo il secondo appuntamento con il ciclo d’incontri “Incontriamoci il giovedì in biblioteca per parlare di…”, questo giovedì alle 14.45 alla biblioteca di via Capo Sile, tra i relatori anche Giorgio Tassan, dal mese scorso direttore della chirurgia generale dell’Ospedale di Saronno.

L’iniziativa è stata proposta dal “Tavolo anziani” con la collaborazione dell’assessorato ai servizi sociali presieduto da Sebastiano Caruso, che si è detto soddisfatto anche per lo scorso incontro, che ha visto la partecipazione di una sessantina di persone.

Il terzo incontro di marzo, sarà relativo alla sordità ed alla prevenzione di essa, con una disamina su cause e terapia; a presiedere questa relazione ci sarà Francesco Mancini, dirigente medico dell’unità operativa otorinolaringoiatria dell’ospedale di Garbagnate Milanese.

(Foto d’archivio)

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti