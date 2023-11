CARONNO PERTUSELLA – Una cucina componibile, un divano, due bici, un lavandino: questo e molto altro hanno rinvenuto gli ecovolontari di Caronno Pertusella che lo scorso fine settimana hanno ripulito il tratto locale del torrente Lura.

“Era tutto materiale semi-sommerso sulla riva del Lura in via Olona. Breve elenco: c’erano una cucina componibile, un divano a tre posti, un materasso a piazza singola, due biciclette che non potevano mancare, un lavandino, un aspirapolvere, una rete letto a una piazza e molto ancora” riepilogano i volontari.

Tutto il materiale è stato conferito alla nettezza urbana, per un corretto smaltimento.

(foto: parte del materiale recuperato nel torrente Lura dagli ecovolontari di Caronno Pertusella)

15112023