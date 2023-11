ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – E’ di pochi giorni fa la nomina di Ivan Scelsa a curatore del museo Onda Rossa di Caronno Pertusella, in provincia di Varese. Una nomina in previsione del rilancio dell’Hub che, secondo il progetto dei designatori, farà da volano a quello che si appresta a diventare un nuovo punto di riferimento per tanti appassionati di automobilismo, arte e non solo.



“Sono grato per la fiducia in me riposta dall’avvocato Pierantonio Giussani – ideatore e fondatore del museo – e dal consiglio tutto. E’ una nomina che certamente mi inorgoglisce ma che per me è solo il punto di partenza. Il progetto è ambizioso e sono certo ci sarà modo di fare bene grazie agli interventi in cantiere volti ad ampliare la capacità espositiva ed accrescere i contenuti proposti, per un’idea di ‘museo’ viva e coinvolgente. Daremo ancora più voce all’italianità, alle sinergie con il territorio e alle sue eccellenze, in quello che reputiamo un triangolo produttivo che nulla ha di meno della motor Valley emiliana. Grazie ad una collezione ricca di pezzi unici e particolarmente significativi, dedicheremo molto spazio al mondo dell’automobile, ma lo avranno anche il design, l’arte medioevale e quella rinascimentale. Nell’area dove sorge, hanno fondato le loro radici l’Alfa Romeo, la Isotta Fraschini, la Cmn Milano: marchi che sono la Storia stessa dell’automobile, che sicuramente valorizzeremo nel ricordo. Non mancheranno, poi, spunti propositivi per le scuole e la collaborazione con altri siti museali, alcuni dei quali ho già avuto modo di contattare trovando assolute convergenze. Non mi resta, quindi, che invitarvi a Onda Rossa: entrerete italiani, uscirete orgogliosi di esserlo.



Ivan Scelsa, una laurea in scienze politiche e relazioni internazionali, è giornalista oltre che scrittore di diversi testi divulgativi, monografie, biografie dedicate a modelli e personaggi del mondo dell’automobilismo. Presidente di Cinemalfa.it – sodalizio con quattro sedi nazionali e decine di eventi di caratura nazionale organizzati in tutta la Penisola – ha recentemente firmato il successo della trentaseiesima edizione del raduno internazionale Montreal che ha visto l’adesione di oltre ottanta vetture provenienti da tutto il mondo che hanno solcato le strade di Milano, Arese e della Franciacorta. Brand ambassador del marchio Alfa Romeo, in passato ha già collaborato a specifici progetti con altre strutture museali, oltre ad essere stato referente territoriale per alcune edizioni della Mille Miglia.



Alle sue parole, seguono quelle dell’ideatore di Onda Rossa, l’avvocato Pierantonio Giussani: “Onda Rossa non è semplicemente un Museo. E’ una vera e propria filosofia. Indurre a prendere reale consapevolezza di essere italiani, in ogni singolo istante. Scoprire come mai, da millenni, questa terra magica che è l’Italia produca intelletti, prodotti, arte e cibo di livello completamente diverso rispetto ad ogni altra zona del mondo. Onda Rossa è un’esortazione a gridare con assoluto orgoglio la propria italianità.”