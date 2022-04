x x

VARESE – Nel Varesotto oggi sono stati rilevati 164 positivi nelle ultime 24 ore. Aumentano i contagi anche nel Comasco (166) e nella provincia di Monza-Brianza (220). Si tratta di una cifra in lieve riduzione rispetto a quello di ieri, quando i positivi accertati erano stati 197: anche oggi, come ieri del resto, sul dato pesa però il bassissimo numero di tamponi conteggiati nella nostra regione nel ponte del 25 Aprile. Rispetto a martedì scorso (183) il trend oggi è comunque in leggerissimo calo.

Ecco il riepilogo dei casi degli ultimi giorni in provincia: martedì 164, lunedì 197, domenica, 538, sabato 860, venerdì 791, giovedì 938, mercoledì 1.289, martedì scorso 183.

Ecco la crescita di nuovi positivi registrata oggi nelle province della Lombardia.

Varese: 164;



Milano: 873;

Bergamo: 225;

Brescia: 425;

Como: 166;

Cremona: 58;

Lecco: 93;

Lodi: 35;

Mantova: 83;

Monza e Brianza: 220;

Pavia: 224;

Sondrio: 30.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

