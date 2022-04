x x

SARONNO – Utilizza la tecnologia laser per rilevare 8 diversi parametri lungo i 400 km di binari del cosiddetto “ramo Milano” di Ferrovienord, ovvero le linee che si sviluppano da Milano verso Seveso-Asso, Como, Laveno, Seregno, Malpensa e Novara. Effettua un giro completo ogni 4 mesi e, grazie a un software progettato specificamente per le esigenze di Ferrovienord, è in grado di trasmettere i dati dei rilievi in tempo reale, rendendoli visualizzabili anche da remoto.

INNOVAZIONE PER LA SICUREZZA – Il nuovo carrello diagnostico utilizzato da Ferrovienord per le sue attività di manutenzione della rete è un mezzo innovativo sia in termini di progettazione che di tecnologia. Consegnato nel 2021, è entrato ufficialmente in servizio a partire dal 1 gennaio 2022, una volta completato il settaggio dei sistemi e la formazione del personale, contribuendo a migliorare le attività di manutenzione e quindi la sicurezza della rete.

FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA – Il carrello è stato acquistato grazie a un finanziamento di Regione Lombardia di 2.135.496,29 euro. L’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi ha visitato oggi il carrello, al deposito di Ferrovienord di Saronno, alla presenza del Presidente di Ferrovienord Fulvio Caradonna. Presente anche il consigliere regionale Andrea Monti.

CARATTERISTICHE TECNICHE – È equipaggiato con un sistema tecnologico di bordo per controllo marcia treno (SCMT) che gli permette di viaggiare come treno, riuscendo così a simulare il comportamento di un veicolo ferroviario. Può raggiungere la velocità di 80 km/h in fase di acquisizione dati. Le apparecchiature per l’acquisizione dei dati diagnostici sfruttano una tecnologia laser, capace di rilevare 8 parametri: scartamento, allineamento, livello, 3 Consumi verticale/orizzontale/45°, sopraelevazione, sghembo. Un apposito software garantisce la visualizzazione dei dati di rilievo in tempo reale da remoto ed è integrato con gli altri strumenti di diagnostica e manutenzione già in uso. La macchina è inoltre attrezzata con accelerometri e sistemi di videoispezione nelle due direzioni di marcia, oltre che con 2 antenne gps e una piattaforma inerziale per una migliore geolocalizzazione.

Controllata al 100% da FNM, FERROVIENORD gestisce in Lombardia 331 chilometri di rete e 124 stazioni dislocate su cinque linee nelle province di Milano, Brescia, Como, Monza e Brianza, Novara e Varese. Sulla rete FERROVIENORD circolano 800 treni e viaggiano 200.000 passeggeri al giorno. Accanto all’attività finalizzata alla circolazione dei treni, FERROVIENORD si occupa della gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, del suo adeguamento, dell’attivazione di nuovi impianti e dell’assistenza ai lavori di potenziamento.