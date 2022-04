Meteo: temporali in arrivo il 1 maggio in Lombardia

SARONNO – “Un vortice perturbato proveniente dal nord Europa sta cominciando ad interessare la nostra Regione e porterà nelle prossime ore maggiore nuvolosità ed una generale instabilità. Dal pomeriggio di oggi, sabato 30 aprile, si sono verificate precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporale interesserando soprattutto Alpi e Prealpi, ma non si esclude il possibile coinvolgimento dei settori di alta pianura”. Lo fa sapere il servizio meteo di Regione Lombardia.

Domenica 1 maggio sarà una giornata caratterizzata da precipitazioni diffuse anche a carattere convettivo, con i settori prealpini

maggiormente interessati. Quota neve attorno a 1600-1700 metri circa. Si segnalano possibili rinforzi di vento su Appennino,

con raffiche fino a 40 chilometri orari. Graduale attenuazione dei fenomeni in serata.

Tendenza per lunedì 2 maggio: fenomeni in esaurimento entro le prime ore della giornata. Permarrà instabilità nel pomeriggio con

possibilità di locali rovesci, in particolare sui settori prealpini e su alta pianura.

