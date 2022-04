x x

COLLECCHIO – “Pareggio” dell’Inox Team Saronno, per la 5′ giornata di serie A1 oggi pomeriggio e sera impegnato nel doppio incontro sul diamante del Collecchio. Prima partita decisamente “spumeggiante”, con le saronnesi avanti di un punto al primo inning e poi a consolidare il vantaggio al 5′ (4 punti) e 6′ ripresa (2 punti); anche grazie ai fuoricampo della capitana Giulia Longhi (alla quinta ripresa) e di Milagros Lozada (al sesto). Per le padrone di casa un punticino al terzo inning ed uno al sesto (fuoricampo di Alessia Colonna) ed una “quasi rimonta” all’ultimo attacco, con 3 punti alla settima ripresa che hanno fissato il risultato sul 5-7. Per quanto riguarda le lanciatrici, 6 strike out per quella vincente, Alice Nicolini del Saronno (in 6 inning, l’iultimo è stato disputato da Chiara Rusconi); e 2 per Alessia Melegari (rimpiazzata in chiusura da Federica Tagliavini).

Nella rivincita serale Collecchio sotto alla prima ripresa (0-1) ma poi in grado di mantenere il controllo delle operazioni piuttosto facilmente, con un bottino di 6 punti realizzati alla terza ripresa, ed 1 punto alla quinta ripres: 7-2 il finale; e con 6 strike out all’attivo per la propria lanciatrice statunitense, Arianna Paulson; contrapposta alla giovane saronnese Chiara Rusconi.

Collecchio-Inox Team Saronno 5-7, 7-2

Turno di riposo forzato per la Rheavendors Caronno: rinviata (a data da destinarsi) per covid la partita prevista a Bussolengo.

(foto archivio: la capitana dell’Inox Team Saronno, Giulia Longhi)

