TURATE – Anche Turate piange la scomparsa di Luigia Alberio, già sindaco di Rovello Porro e poi presidente del locale gruppo di Protezione civile. La notizia della morte dell’ex sindaco è giunta nel pomeriggio di ieri.

Si legge in una nota del Comune turate:

anche l’Amministrazione comunale di Turate piange la scomparsa di Luigia Alberio, storica sindaca di Rovello ma soprattutto fondatrice e ex presidente della Protezione civile di Rovello Porro. Una donna che si è sempre spesa per il prossimo con infinito impegno e grande competenza. Ciao Luigia, il tuo esempio sia di sprone a tanti giovani!

(foto: volontari della Protezione civile di Rovello Porro e Como)

01052022