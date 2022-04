Lutto a Rovello Porro: è scomparsa l’ex sindaco e presidente Prociv Luigia Alberio

ROVELLO PORRO – Lutto a Rovello Porro per la scomparsa dalla ex sindaco, Luigia Alberio. A farne notizia il gruppo politico Insieme er Rovello: “Oggi, dopo una breve malattia, è deceduta Luigia Alberio. È stata sindaco di Rovello e presidente della Protezione civile che ha guidato con lungimiranza e grande generosità. Cara Luigia la tua scomparsa così repentina ci lascia attoniti e tristi. Il nostro paese perde un riferimento prezioso. Siamo certi che il tuo impegno ed il tuo esempio ci accompagneranno sempre”.

Tantissime le testimonianze di cordoglio che stanno comparendo sui social, come da parte dell’associazione Ave: “A Rovello ha lasciato un segno indelebile che la terra ti sia lieve. Riposa in pace, Luigia”.

(foto: Luigia Alberio nella veste di responsabile rovellese della Protezione civile, in una immagine sorridente)

