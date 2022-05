x x

Luoghi sempre più accoglienti per la didattica e lo sport

CERIANO LAGHETTO – Si sono conclusi in queste settimane i lavori di imbiancatura della scuola primaria “Don Antonio Rivolta”, dopo gli interventi effettuati durante le vacanze natalizie che hanno riguardato principalmente la scuola secondaria “Aldo Moro”. Restano ora da completare solo la sala mensa ed alcuni ritocchi che saranno realizzati nelle prossime settimane. “L’imbiancatura e la verniciatura con pittura lavabile dei locali va a completare i lavori di ristrutturazione e adeguamento svolti nei mesi scorsi su entrambi i plessi scolastici, dagli adeguamenti normativi alla creazione di nuovi spazi didattici, al miglioramento dei servizi e delle dotazioni tecnologiche” spiega l’assessore comunale all’Istruzione Dante Cattaneo.

Ma ulteriori interventi sono già stati messi a bilancio e finanziati per poter essere effettuati a partire dalla prossima estate. Sempre in questi giorni si sono avviati a conclusione anche i lavori di realizzazione dei nuovi spogliatoi nel centro sportivo comunale di via Stra Meda, ultimo tassello di una riqualificazione completa che ha portato l’impianto sportivo cerianese ad un livello di qualità superiore, per garantire a tanti nuovi giovani di poter svolgere attività calcistica, come dimostrato anche dall’avvio di ben cinque formazioni di calcio giovanile in aggiunta alla prima squadra. Una opportunità di coinvolgimento dei più giovani che è stata particolarmente apprezzata dai ragazzi e dalle loro famiglie. Con il completamento degli spogliatoi si conclude un intervento di grande rilievo ed impegno economico, in gran parte finanziato da Regione Lombardia, realizzato attraverso le molte difficoltà legate prima alla pandemia e poi al reperimento delle materie prime.

“Scuole e centro sportivo confermano il nostro impegno negli interventi per migliorare i luoghi frequentati dai nostri ragazzi e mettere a loro disposizione ambienti sempre più funzionali, comodi e sicuri” dichiara soddisfatto il sindaco Roberto Crippa.