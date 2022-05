Rovello Porro, oggi pomeriggio il funerale di Luigia Alberio

ROVELLO PORRO – E’ fissato oggi, lunedì 2 maggio, alle 16 il funerale di Luigia Alberio, 78enne già sindaco di Rovello Porro, fondatrice e presidente del locale gruppo di protezione civile. Le esequie si svolgeranno nella chiesa parrocchiale rovellese di via Ferrari, precedute dal rosario alle 15.45.

La scomparsa di Alberio ha suscitato grande cordoglio non solo a Rovello ma in tutta la zona, dove era ben conosciuta per la sua attività nel sociale.

Tantissime le testimonianze di cordoglio, come quella dell’Amministrazione comunale di Turate e di Rovellasca, oltre che si tantissimi cittadini che la conoscevano. Cordoglio da molti espresso anche tramite i social.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: Luigia Alberio)

02052022