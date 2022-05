x x

SARONNO – Momenti di apprensione domenica sera alle 21.30 dopo lo scontro fra un’automobile ed una motocicletta a Saronno, sul tratto locale della Saronno-Monza, in quel tratto viale Lombardia nei pressi della rotonda all’incrocio con via Piave. Nei pressi ci sono anche dei ristoranti e così molte persone si sono accorte dell’arrivo dei mezzi di soccorso e si sono avvicinati per capire cosa stesse accadendo.

Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca e l’auto-infermieristica, per soccorrere il motociclista, un giovane di 18 anni, che era caduti sull’asfalto: non è apparso in pericolo di vita ed è stato trasporto all’ospedale saronnese per le cure del caso.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

02052022