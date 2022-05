x x

SARONNO – “Si sposterà in via Quasimodo nei prossimi giorni il cantiere dei lavori che l’Amministrazione saronnese ha in programma per diversi marciapiedi cittadini”: lo ha annunciato oggi con una nota l’ente locale.

Come ricordano dal Comune, “per permettere l’esecuzione dell’intervento in sicurezza, la via Quasimodo, a partire da domani, martedì 3 maggio, e per i giorni successivi, sarà a senso unico di marcia e la si potrà percorrere soltanto in direzione di via Dante Alighieri. I transiti pedonali nell’area di cantiere saranno inoltre protetti o deviati su altro percorso”.

(foto archivio: un cantiere in città. L’Amministrazione civica si sta occupando del rifacimento di parecchi marciapiedi saronnesi)

