SARONNO – Dipendenti ospedalieri e cittadini si trovano spesso a dover attraversare pozze d’acqua sino alle caviglie per raggiungere la propria automobile. Questo è ciò che accade ogni volta che piove, nel parcheggio pubblico di 200 posti situato tra via Colombo e via Don Volpi, dietro l’ospedale di Saronno. Anche nei giorni scorsi la pioggia ha provocato i soliti allagamenti, con la formazione di grandi e profonde pozzanghere. In queste situazioni, chi ha parcheggiato deve inevitabilmente immergersi nell’acqua per recuperare il veicolo. Oltre agli allagamenti, il parcheggio presenta un selciato malridotto, con buche e mattonelle sconnesse, che rappresentano un rischio costante di cadute.

Da anni l’ente ospedaliero e il Comune discutono su come sistemare quest’area, ma finora non è stato trovato un accordo. Il rifacimento dell’intero fondo stradale comporterebbe costi elevati. Sebbene l’appezzamento sia comunale, è utilizzato principalmente dallo staff ospedaliero, dato che l’ingresso del personale è proprio di fronte. Attualmente, la sosta è gratuita in ogni orario.

Il parcheggio è anche soggetto a scarichi abusivi e problemi di sicurezza. Circondato da una fitta siepe, è spesso utilizzato per lo scarico di rifiuti domestici indifferenziati, richiedendo pulizie straordinarie. In passato, si sono verificati furti e danneggiamenti delle auto posteggiate. L’illuminazione è carente, e di notte molte persone devono usare la torcia del telefono per non inciampare.

