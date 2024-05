Città

SARONNO – Buone notizie per il teatro Giuditta Pasta di via Primo Maggio. Stamattina, venerdì 17 maggio, si sono concluse le verifiche disposte dagli uffici comunali per le infiltrazioni registrate lo scorso 15 maggio.

In sostanza a causa delle abbondanti piogge di mercoledì si è verificata “l’entrata di acqua per tracimazione nella zona della torre scenica. E’ stato necessario l’intervento dei vigili che hanno dichiarato temporaneamente inagibile in via precauzionale l’intera sala”.

“Le verifiche – fanno sapere ora dal Comune – hanno confermato che il teatro può riaprire al pubblico già da domani, sabato 18 maggio, per ospitare gli eventi programmati”.

