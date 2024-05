Politica

SARONNO – In occasione delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno, Alleanza Verdi e Sinistra hanno incontrato gli elettori in piazza Avis a Saronno dove sono intervenuti, insieme a Roberto Salis porta voce della figlia Ilaria, i candidati della circoscrizione Nord-Ovest Arianna Bettin e Benedetta Scuderi.

Dopo una breve presentazione dei candidati è subito intervenuto Roberto Salis per supportare la campagna elettorale della figlia Ilaria Salis, l’attivista di Monza presto ai domiciliari in Ungheria dopo più di 15 mesi di carcere a Budapest con l’accusa di lesioni personali nei confronti di tre manifestanti neonazisti: “Grazie alla candidatura alle Europee con Avs la corte ungherese ha concesso inaspettatamente i domiciliari dopo ben 15 mesi di carcere”. Puntualizza Salis sui domiciliari: “La scarcerazione avverrà dopo 3 giorni lavorativi dal pagamento della cauzione”.

Continua Salis: “La decisione della corte ungherese è una buona notizia che conferma l’importanza delle mobilitazioni contro l’ingiustizia che sta subendo Ilaria che tra l’altro non potrà votare alle elezioni europee di giugno perché per poterlo fare dovrebbe spostare la residenza in Ungheria togliendo, come previsto dalla normativa italiana, la possibilità di scontare i domiciliari in Italia”. Infine il padre di Ilaria Salis conclude invitando gli elettori a votare la figlia: “Il modo più veloce per fare tornare a casa Ilaria è votarla a giugno così che possa avere l’immunità parlamentare”.

Dopo le parole di Roberto Salis, è intervenuta Arianna Bettin, l’assessora alla cultura di Monza evidenziando la propria speranza in un’Unione Europea unita e coesa così da superare insieme l’attuale fase storica complessa: “Durante il Covid l’Ue ha dimostrato di saper essere unita nei momenti difficili”. Non sono mancate critiche ad altre forze politiche sul tema degli armamenti: “Nazionalisti e moderati vogliono un’Unione Europea con una prospettiva sempre più militaristica preferendo la corsa agli armamenti rispetto a un percorso di pace”. Conclude Bettin: “Lavoro, pace e transizione ecologica sono i punti fondamentali di Avs che punta a temi importanti come il salario minimo, il congedo di paternità e la retribuzione negli stage”.

A chiudere l’appuntamento di Alleanza Verdi e Sinistra è la candidata Benedetta Scuderi che, durante il proprio intervento, evidenzia l’importanza di andare a votare, gli elevati costi per gli armamenti e la volontà di riforme strutturali riguardanti i diritti fondamentali e i temi ecologici: “L’Unione Europea spende oggi per l’esercito e le armi più di quanto spende la Russia togliendo così fondi che potrebbero, invece, garantire di avere un futuro che oggi è minacciato dal collasso climatico”. Conclude Scuderi: “La pace e la democrazia si costruisce ogni giorno motivo per il quale è importante andare a votare”.

Infine, Scuderi aggiunge ai nostri microfoni una dichiarazione sul discusso tema delle case green: “La direttiva europea è una vittoria parziale perché è una direttiva senza dubbio positiva ma ci piacerebbe fosse finanziata da risorse dell’Unione Europea, motivo per il quale abbiamo pensato ad un fondo europeo che andrebbe a colmare la mancanza di risorse tramite la tassazione di patrimoni superiori ai 5 milioni di euro, una tassa sugli extra profitti e la battaglia all’evasione fiscale.

guarda tutte le foto 10



Europee, Roberto Salis, Bettin e Scuderi a Saronno con Alleanza Verdi e Sinistra

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Commenti