GERENZANO – A Gerenzano, lo scorso sabato 30 aprile, piazza XXV aprile è stata scenario del torneo di frecciette di Rione Funtan. Tanta partecipazione da parte della cittadinanza, che hanno passato un pomeriggio in compagnia all’insegna del divertimento.

Dalle 17 anche l’apertura di uno stand gastronico, mentre per tutta la durata dell’evento sarà offerto un servizio bar all’aperto e saranno offerti gadget a tutti i bambini presenti; dalle 18 anche della musica ha accompagnato la serata.

Lunghissima la lista di ringraziamenti che, nella giornata di domenica, Rione Funtan ha pubblicato in un post sui social: dal comune di Gerenzano, che ha patrocinato l’evento, ai vigili e la protezione civile per aver permesso con i loro permessi e la loro presenza la riuscita della festa. Ma anche L’associazione dei colori e il Comitato Palio, Agribusto, gli Alpini di Uboldo, Dal Zovo alimentari e pizzeria il Paradiso. “Ringraziamo – concludono – tutti i volontari che hanno corso tutto il giorno per fare in modo che tutto andasse come doveva.”

