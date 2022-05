x x

SARONNO – Trasferta emozionante sabato 30 aprile a Parma per i ragazzi del Saronno Rugby, ospiti delle Zebre Rugby in qualità di “club of the day”, in occasione del match contro la squadra gallese dei Dragons.

Più di 60 ragazzi con famiglie a seguito, sono stati protagonisti di una giornata speciale alla Cittadella del Rugby di Parma. I piccoli atleti del Saronno Rugby hanno, infatti, potuto accompagnare l’ingresso in campo dei giocatori e partecipare a diverse attività ludiche ed educative organizzate dall’Associazione “Insieme verso la meta”. Questa iniziativa è stata resa possibile da Zebre Family, il progetto delle Zebre Rugby dedicato ai club sostenitori che vede oggi affiliate più di 110 società di base, tra cui il Saronno Rugby.

“La risposta dei nostri tesserati è stata notevole: abbiamo noleggiato due pullman partiti dal Centro sportivo Matteotti alla volta di Parma assieme a molte macchine per un totale di 180 persone. E’ stata una grande emozione vedere le maglie del Saronno rugby colorare di blu il campo centrale del Lanfranchi, i nostri ragazzi guidati dagli educatori hanno infatti svolto, tra le altre attività, un breve allenamento nell’intervallo del match. Per noi è stata una festa di famiglia, siamo stati felici di incontrare a Parma anche Luca di Dio, che ha fondato la nostra Società e non ha mai smesso di incoraggiarci nel perseguire il cammino di sviluppo su cui siamo impegnati. Siamo infine felicissimi per la vittoria delle Zebre che abbiamo sostenuto dagli spalti con tanta energia”, ha commentato Raffaele Monteleone, Presidente dell’Unione Sportiva Saronno Rugby ASD.

A cinque anni dalla sua nascita il Saronno Rugby raccoglie riscontri positivi da parte di famiglie e bambini di Saronno e di molti Comuni limitrofi. La Società ha proposto nel corso dell’anno percorsi di minirugby in due scuole primarie saronnesi avvicinando i bambini a questo sport e, dal prossimo anno, lavorerà anche con le scuole dell’infanzia. Propone attività per 4 categorie: Under 7, Under 9, Under 11 e Under 13, accogliendo, dunque, bambini dai 5 ai 12 anni e nei prossimi anni intende avviare anche la categoria U15. Il Saronno Rugby si avvale della collaborazione di una pedagogista che affianca il team di educatori coadiuvatati anche da un preparatore che cura il lavoro atletico sul campo. Gli allenamenti si svolgono presso il Centro Sportivo del Matteotti (via Sampietro) ogni sabato mattina alle ore 10. Le categorie Under 11 e Under 13 hanno un secondo allenamento settimanale il mercoledì alle ore 18.30.

Per info: www.saronnorugby.it