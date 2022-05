x x

UBOLDO – Nel prossimo weekend di sabato 7 e domenica 8 maggio, il Parco dei Mughetti dedica diverse attività alla bicicletta.

Il weekend si aprirà con un intenso programma per il pomeriggio di sabato: i giovani under14 saranno coinvolti nell’evento Boschimini, in mountain bike, su 8 chilometri di percorso. Contemporaneamente si svolgerà l’Ecopedalata dei mughetti, aperta a tutti. Alle 16 il ritrovo a Cascina Leva in via Cerro 251. Le iscrizioni alla biciclettata si chiuderanno alle 16,45 , per essere tutti pronti alle 17 per i boschimini e la ecopedalata dei mughetti. Alle 18.30 le premiazioni, per poi poter mangiare insieme allo stand gastronomico che apre alle 19.

Nella mattinata di domenica, invece, il grande evento: la Boschilonga, una gara in mountain bike su un percorso di 35 chilometri all’interno del Parco dei Mughetti. Organizzata dall’associazione ambientalista Eco 90, dalla Pro Loco del paese e dalle associazioni sportive Astra e Helios, con il patrocinio del Comune di Uboldo e di Regione Lombardia, la gara si svolgerà su un percorso adatto a tutti.

Alle 7.30 il ritrovo al Centro Sportivo Comunale di Uboldo, in Via Manzoni; le iscrizioni si chiuderanno alle 9. I concorrenti partranno alle 9.30 per poi ritrovarsi alle 12 per le premiazioni ed estrazioni dei premi a sorteggio. In conclusione, tutti sono invitati al Pasta Party.

30042022