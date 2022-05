x x

LIMBIATE – “Domenica 8 maggio è la festa della mamma, quale migliore occasione per ricominciare ad incontrarci e far rinascere la nostra comunità? Così per l’intera giornata nell’area tra via Dante, piazza Solari, piazza Repubblica ed il Municipio saranno a disposizione sei pianoforti che chiunque potrà suonare allietando la giornata”. Lo annuncia l’Amministrazione civica limbatese.

Nel pomeriggio sarà possibile incontrare i giovani limbiatesi del gruppo “Artisti dentro” che esporranno le loro creazioni ed offriranno ai più piccoli dei laboratori.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: anche nell’area del Municipio di Limbiate sarà a disposizione un pianoforte come nelle zone limitrofe. Chiunque potrà suonare, per allietare la domenica in città)

04052022