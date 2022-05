x x

TURATE – Non è riuscito a superare le ferite provocate dal pitbull che l’ha aggredito Ozzy, chihuahua a pelo lungo morto in seguito all’aggressione avvenuta sabato 30 aprile in via San Giuseppe.

Erano circa le 11,30 quando il cane stava rientrando a casa con il padrone, un 34enne. Era regolarmente al guizaglio quando è stato aggredito dal pitbull di un vicino di casa. Il 34enne ha subito carcato di liberare Ozzy dal morso del pitbull mentre la sorella e la moglie del padrone del cane cercavano di trattenerlo. Il chihuahua ha riportato delle ferite tanto gravi che nemmeno l’intervento del veterinario l’ha salvato. E’ rimasto ferito anche il suo padrone: andato al pronto soccorso gli sono state medicate ferite giudicate guaribili in 7 giorni. Sul posto anche i carabinieri di Mozzate che sono intervenuti sul posto e si occuperanno di chiarire l’accaduto. Informata dall’aggressione anche l’Ats, in particolare il servizio veterinario.

