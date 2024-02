Comasco

TURATE – Ci sono voluti molti mesi per riparare, o in alcuni casi sostituire, i semafori danneggiati durante la grandinata dell’estate scorsa, ma ora gli incroci cittadini, rimasti per molto tempo orfani dei loro semafori, sono tornati in funzione.

Paolo Mason, assessore ai lavori pubblici, ha infatti fatto sapere che sono stati stanziati 30.000 euro per un intervento prioritario di riparazione o sostituzione degli impianti danneggiati.

Altro problema causato dall’evento atmosferico estremo dello scorso luglio, è il danneggiamento di molti lampioni posizionati anche in punti critici del paese della bassa comasca. Ad occuparsi del problema, sarà la società “City Green light”, che si occuperà del ripristino degli impianti non funzionanti; le priorità saranno le zone di stazione, caserma dei carabinieri e del parcheggio del complesso residenziale “ex Riri”.

