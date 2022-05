x x

SARONNO – “Giocando s’impara” è l’iniziativa proposta dall’Amministrazione comunale domenica 8 maggio a partire dalle 15. Tre le location: piazza Libertà, piazza Avis (ex Volontari del sangue) e Villa Gianetti.

Diverse le attività proposte, con partecipazione libera e gratuita, si va dalla caccia al tesoro ai giochi del torrente (per i quali però serve prenotarsi), il maxi memory e gli scacchi giganti ma anche proposte nuove come i suoni in gioco e le colonne a colori.

In passato iniziative analogo, volte non solo a dare l’opportunità ai più piccoli di divertirsi socializzando in piazza ma anche a far riscoprire i giochi del passato hanno avuto ottimi riscontri. La speranza è quella che il meteo si clemente.

(foto archivio)

