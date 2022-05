x x

SARONNO – Si terrà questa sera alle 21l teatro Giuditta Pasta di Saronno alle 21, in occasione della sedicesima edizione di “Musica in corso”, lo spettacolo di Cochi Ponzoni, “Cont el coeur in man”. L’iniziativa è organizzata da Officine Musicali con la sezione Sorriso Cra Fnm a favore di Agres, in collaborazione con l’associazione cislaghese che si occupa di ippoterapia.

Per informazioni sui biglietti per lo spettacolo rivolgersi alla biglietteria del teatro (aperta il mercoledì e il sabato dalle 9.30 alle 12.30 e il venerdì dalle 14.30 alle 17.30); al numero 0296702009 o tramite la e-mail del teatro, [email protected] Il costo dei biglietti previsto è di 15 euro per quello intero e 10 per il ridotto.

Il cabarettista e cantante si esibirà affiancato da Nadio Marenco alla fisarmonica, Stefano Corradi al clarinetto e sax, Luca Garlaschelli al contrabbasso e Lucia Martinelli alla voce; in uno spettacolo che promette di intrecciare musica con riflessioni umane e personali del comico milanese. E’ proprio dal dialetto meneghino che prende il nome lo spettacolo. Il titolo infatti, riferito agli abitanti di Milano, è volto a smentire lo stereotipo che li vede come persone brusche e sempre di fretta, portando alla luce il loro buon cuore.

(foto d’archivio)

06052022