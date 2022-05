x x

SARONNO – Per effetto alle nuove indicazioni regionali cambiano le modalità di accesso ai punti prelievi aziendali dell’Asst Valle Olona. Per quanto riguarda l’ospedale di Saronno si parte lunedì 16 maggio con accesso diretto (senza prenotazione) dalle 7,30 alle 10,30.

L’accesso per erogazione di Pap test e tamponi vaginali avverrà dalle 8,30 alle 10,30. A seguito dell’accettazione le utenti dovranno recarsi al poliambulatorio del padiglione verde, piano rialzato, ambulatorio 6.

Le nuove norme entreranno in vigore anche negli altri presidi dell’Asst Valle Olona. A Busto Arsizio l’accesso libero, con alcune limitazioni per cui è ancora necessaria la prenotazione, inizierà lunedì 9 maggio mentre in quello di Gallarate la nuova modalità sarà attiva dal 16 maggio.

Per informazioni: https://www.asst-valleolona.it/laboratorio-analisi-cambiano-le-modalita-di-accesso-ai-punti-prelievi/?fbclid=IwAR3zgCf7dccwPSuBhlhke0ptkjRm7fevktQ3HQMAOr_h6nK27S6b2RLTEUk

