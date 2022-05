x x

SARONNO – Auto ribaltata davanti alla Focris in via Don Volpi. E’ successo ieri sera alle 2130 quando una Dacia ha carambolato contro due auto in sosta ed è finita sottosopra.

Grande preoccupazione per le condizioni della donna al volante una 48enne saronnese. In suo aiuto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e un’automedica. Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze ed è stata portata in codice verde all’ospedale di Saronno.

Essenziale l’intervento della polizia locale che ha provveduto a chiudere la strada e a permettere che i soccorsi si svolgessero in sicurezza. Presenti anche i vigili del fuoco.

