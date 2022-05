x x

MISINTO – Misinto celebra il trentesimo anniversario dagli attacchi terroristici a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con un concorso: “Futuro è legalità”.

I concorrenti sono invitati a disegnare, scrivere, senza limite alla creatività, tutto ciò che rappresenta il valore dell’antimafia e della legalità; il tutto su un telo bianco o un cartoncino bianco di medie-piccole dimensioni.

Tutti i lavori dovranno essere consegnati in biblioteca entro il 18 maggio e verranno esposti nel corso della serata dedicata alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, prevista per lunedì 23 maggio alle 21 nell’aula consiliare.



A giudicare i concorrenti sarà la commissione biblioteca, in base alla pertinenza al tema e all’originalità. Tra tutti, verranno scelti tre lavori: uno per la fascia d’età 11-14 anni, uno per la fascia d’età 15-19, uno per i maggiori di 19 anni.

I lavori dei vincitori saranno esposti nel palazzo comunale.

(foto d’archivio)

12052022