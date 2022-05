x x

SARONNO – Non hanno riportato gravi conseguenze, secondo quanto emerso in questa prima fase, le due ragazze, una 15enne e una 16enne investite stamattina in via San Francesco 13 davanti all’istituto superiore Prealpi.

L’impatto intorno alle 7,40 quando la vettura guidata da uan 49enne ha urtato le due ragazze. immediata la chiamata al numero unico delle emergenze che ha inviato sul posto la polizia locale del comando di piazza Repubblica. I vigili urbani hanno chiuso all’arteria permette che i soccorritori operassero in sicurezza. Sul posto sono arrivati due mezzi un’ambulanza del Sos Uboldo e l’automedica. I soccorritori hanno subito rassicurato i presenti sulle condizioni delle giovanissime portate in codice verde all’ospedale di Legnano e di Castellanza.

Terminati i rilievi, necessari per risalire alla dinamica del sinistro, la polizia locale ha provveduto a riaprire la strada.

