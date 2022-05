x x

CISLAGO – Conteneva soldi, documenti ma soprattutto tanti affetti il portafoglio ritrovato dagli operai comunali e restituito alla legittima proprietaria dalla polizia locale.

Torniamo a stamattina quando gli operai comunali hanno notato, vicino all’area cimiteriale, un borsello. All’interno c’era una cospicua somma di denaro, oggetti personali e alcuni documenti. Il portafoglio è stato subito consegnato agli agenti di polizia locale, guidata dal comandante Marco Cantoni. Nel giro di qualche ora è stata rintracciata la proprietaria, una cislaghese. Ritirando i propri effetti personali la donna è apparsa decisamente sollevata sia per la somma di denaro che per alcune oggetti personali, soprattutto delle foto a cui la donna era molto legata.

